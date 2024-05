video suggerito

Giro d’Italia Napoli, ciclisti si fermano per l’omaggio a Sara, 21enne morta investita a Bagnoli I ciclisti del Giro E, che precede il Giro d’Italia, si sono fermati in via Leonardi Cattolica nel punto dove è morta Sara Romano, in segno di omaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Lacrime e commozione al Giro d'Italia 2024, quando i ciclisti del Giro-E Enel, che precede la nona tappa della 107esima edizione della corsa rosa, si sono fermati in via Pasquale Leonardi Cattolica, davanti al luogo dove domenica scorsa è stata investita e uccisa Sara Romano, una ragazza di 21 anni. I ciclisti, arrivati in prossimità del punto dove è stato allestito un piccolo altarino con i fiori, hanno rallentato e sono scesi dalle biciclette per rendere omaggio alla ragazza, la cui vita è stata spezzata nel fiore degli anni.

La giovane è stata investita, infatti, la notte di domenica 5 maggio da un Suv. Era da poco scesa dall'auto per sostituire un'amica al volante che non se la sentiva di guidare. Non ha fatto in tempo, però, a sedersi al posto del conducente, che è stata investita e uccisa sul colpo dall'auto. L'automobilista è poi fuggito e si è costituito il giorno dopo, in presenza del suo avvocato. Ieri, a piazza del Carmine, si sono tenuti i funerali della ragazza, con la partecipazione di centinaia di persone, palloncini bianchi e rosa, colombe che si sono innalzati in cielo. Tanti striscioni e lacrime per la ragazza.

La tappa Bacoli-Napoli del Giro-E

La frazione di oggi del Giro E, da Bacoli a Napoli, è una corsa in bicicletta di 50 km, con 700 metri di dislivello, che accompagna il Giro d'Italia. Le partenze del Giro E sono diverse da quelle del Giro d'Italia, che è partito, invece, da Avezzano in Abruzzo. Tra i luoghi attraversati dal percorso, Bacoli, fondata dagli antichi romani, con Baia era luogo di villeggiatura rinomato per i patrizi. Con il podio firma alla Villa comunale e il percorso a lambire prima il Lago Fusano con la suggestiva Casina Vanvitelliana e poi il Golfo di Napoli fino al traguardo in lungomare Caracciolo. La tappa è la chiusura della prima “settimana” (in realtà nove giorni) del Giro-E Enel 2024, con un totale di 506 chilometri percorsi e 8.300 metri di dislivello positivo saliti.