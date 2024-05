video suggerito

Sara Romano investita e uccisa a 21 anni, centinaia di persone ai funerali alla Chiesa del Carmine Palloncini bianchi, colombe e striscioni per ricordare la 21 enne, morta dopo un incidente stradale domenica scorsa a Coroglio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Centinaia di persone hanno partecipato alla Chiesa del Carmine di Napoli ai funerali di Sara Romano, la ragazza di 21 anni investita e uccisa da un'auto domenica scorsa, 5 maggio, a Coroglio, mentre stava cercando di sedersi al posto di guida della sua vettura, per sostituire un'amica che non se la sentiva di guidare. La ragazza, purtroppo, è deceduta sul colpo. Ieri mattina tantissime persone hanno voluto darle l'ultimo saluto, in una piazza del Carmine gremita, con palloncini bianchi, colombe e striscioni per ricordarla. "Una perdita immensa", raccontano le persone in piazza, che si sono strette attorno alla sua famiglia distrutta dal dolore per la grave e prematura perdita.

L'incidente stradale è avvenuto in via Pasquale Leonardi Cattolica. Negli scorsi giorni tanti amici, familiari e anche semplici cittadini si sono recati sul posto per lasciare fiori, lettere e ricordi per la ragazza, la cui vita è stata spezzata in maniera così tragica. Sara, era originario del quartiere Mercato, al centro storico di Napoli. Nelle stesse ore e poco distante, un'altra ragazza, Rita Granata, di 27 anni, è stata investita e uccisa a Fuorigrotta, in via Leopardi. Era appena scesa da un taxi e stava attraversando per entrare nel portone di casa. La giovane è morta dopo 3 giorni di ricovero, domani ci saranno i funerali.

Domenica mattina, Sara Romano è stata investita e uccisa in via Cattolica, lo stradone che collega Cavalleggeri con l'area di Coroglio, nella periferia Ovest della città. Lo schianto mortale intorno alle 6,30, quando la vittima e le amiche stavano tornando a casa dopo aver passato la notte in un locale della zona. I rilievi sono affidati alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. L'automobile che ha travolto la ragazza si è allontanata. Il ragazzo 29enne, originario di Scampia, che era alla guida, si è costituito poi il giorno dopo.