Festa con centinaia di persone nella discoteca inagibile: denunciata l'organizzatrice a Pozzuoli La donna ha organizzato una festa con centinaia di persone nel locale, ubicato su un lido di Lucrino, nonostante la struttura fosse stata dichiarata inagibile.

A cura di Valerio Papadia

Movida pericolosa a Pozzuoli, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno scoperto una festa clandestina in una discoteca che era stata precedentemente dichiarata inagibile. I militari della compagnia di Pozzuoli, impegnati nel weekend appena trascorso in controlli per la movida sia in città che nella vicina Bacoli, hanno controllato una discoteca sulla spiaggia a Lucrino, frazione della città puteolana, dove una donna di 30 anni, amministratrice di una società di eventi, aveva organizzato una festa con centinaia di persone nonostante la struttura fosse inagibile. Pertanto, i carabinieri hanno provveduto a denunciare la 30enne alla competente Autorità Giudiziaria, mentre la discoteca è stata sottoposta a sequestro.

Durante i controlli per la movida tra Pozzuoli e Bacoli nel fine settimana, inoltre, i militari dell'Arma hanno anche denunciato un uomo di 47 anni per guida senza patente e un 23enne per guida in stato di ebbrezza; altri 15 automobilisti sono stati sanzionati per violazioni del Codice della strada. Infine, quattro persone sono state segnalate per uso di stupefacenti.