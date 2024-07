video suggerito

Blackout all'Arenella, centinaia di persone senza corrente elettrica Blackout nella zona collinare di Napoli, diversi guasti hanno lasciato centinaia di persone al buio e senza condizionatori in una serata particolarmente afosa.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Diversi grossi guasti in zona Arenella hanno lasciato improvvisamente attorno alle 22 di questa sera centinaia di persone senza corrente elettrica. Un bel problema vista anche la forte umidità di questa sera su Napoli e dunque l'impossibilità di usare condizionatori o ventilatori. Senza dimenticare il problema dovuto ai frigoriferi, che senza energia elettrica non possono ovviamente funzionare, pregiudicando anche il cibo conservato all'interno ma non solo: molti farmaci che non possono restare a temperature ambiente vengono tenuti nei frigoriferi domestici da chi li utilizza a casa, e se il guasto non dovesse essere riparato può comportare una ulteriore problematica. Il tutto senza dimenticare l'impossibilità di usare luci o elettrodomestici, molti dei quali magari in funzione al momento dell'interruzione, con tutti i rischi del caso una volta che la corrente sarà riallacciata.

Dalla mappa delle interruzioni elettriche sul sito di E-Distribuzione, si nota che i guasti sono avvenuti principalmente nella zona dell'Arenella, fino a via Salvator Rosa. Guasti non lineari, ovvero non totali: ma molte aree sono al buio e si moltiplicano le segnalazioni sui social. La speranza, per le centinaia di famiglie alle prese col blackout, è che la situazione possa normalizzarsi già nelle prossime ore.