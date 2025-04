video suggerito

Black out a Napoli: da Capodichino a San Carlo all’Arena, diversi quartieri al buio Guasti elettrici tra Capodichino e San Carlo all’Arena, dalle 18.30 circa diversi palazzi sono senza corrente elettrica. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diverse zone di Napoli sono al buio dalle 18.30 circa a causa di un guasto: la corrente elettrica, fa sapere E-Distribuzione, dovrebbe ritornare per le 22 di questa sera. Ma in tanti, sui social, stanno segnalando le rispettive problematiche: in particolare, il black out oltre a tenere al buio le zone tra Capodichino e il quartiere San Carlo all'Arena, sta creando anche problemi alle famiglie che, in casa, devono fare i conti con cibo e talvolta farmaci tenuti in frigo e che al momento rischiano di dover essere gettati nell'immondizia.

(Articolo in aggiornamento)