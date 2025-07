video suggerito

Maglie e gadget del Calcio Napoli tarocchi ai Quartieri Spagnoli: arrivano i carabinieri Un deposito di merce contraffatta scoperto in piazze San Carlo alle Mortelle: tutto pronto per essere venduto a cittadini e turisti. Denunciato un 54enne.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Magliette e gadget del Napoli Campione d'Italia, rigorosamente tarocchi, ma anche petardi e fuochi d'artificio, oltre a materiale di abbigliamento di altre squadre di serie A: c'era di tutto in un deposito di piazzetta San Carlo alle Morlette, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. I carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno sequestrato tutto, compreso il locale, e denunciato un 54enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine.

L'operazione si è svolta in pieno giorno, nelle zone maggiormente frequentate dai turisti che affollano le strade del Centro Storico: i carabinieri hanno fatto irruzione in borghese all'interno di un deposito a piazzetta San Carlo alle Mortelle, sorprendendo il 54enne all'interno. Nei locali, oltre duemila articoli di merchandising contraffatti sia della Società Sportiva Calcio Napoli, sia di altre squadre di Serie A. Dai controlli sono emersi anche mille petardi e fuochi d'artificio di vario tipo. Il locale, la merce e tutto il materiale pirotecnico sono stati sequestrati. Per il 54enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia: dovrà rispondere di detenzione di marchi/materiale contraffatto e di materiale pirotecnico, senza la prescritta autorizzazione. I controlli delle forze dell'ordine continueranno anche nei prossimi giorni.