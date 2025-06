video suggerito

Accoltellato ai Quartieri Spagnoli, 23enne di Ponticelli in ospedale al Pellegrini di Napoli Un 23enne in ospedale a Napoli dopo un accoltellamento: agli inquirenti ha parlato di una lite con sconosciuti ai Quartieri Spagnoli, indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un 23enne di Ponticelli, periferia orientale di Napoli, è stato portato in ospedale questa notte per ferite al braccio destro causate da un'arma da taglio. Agli inquirenti ha raccontato di una lite con alcuni sconosciuti, durante la quale sarebbe spuntato fuori un coltello. Ma il suo racconto è al vaglio dei carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che stanno ora cercando di ricostruire la vicenda ed identificare i responsabili.

Stando a quanto raccontato dal giovane, 23enne ed incensurato, proveniente dal quartiere di Ponticelli, si trovava in vico Tre Regine ai Quartieri Spagnoli, la lunga parallela che attraverso gli antichi alloggi delle truppe spagnole lungo il pendio della collina di Montecalvario (in difesa di Castel Sant'Elmo, da una parte, e a guardia della città, che iniziava dall'altra parte di via Toledo dall'altra, ndr) in senso longitudinale. Qui, il 23enne ha raccontato di aver discusso con alcuni sconosciuti e che di lì a poco la discussione sarebbe sfociata in lite, seppur per motivazioni ancora poco chiare. A quel punto, sarebbe spuntato un coltello con il quale il 23enne sarebbe dunque stato ferito al braccio destro. Portato al vicino ospedale dei Pellegrini, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione: indagano i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro, che stanno vagliando anche la ricostruzione fornita dal giovane,