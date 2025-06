Napoli, 7 colpi di pistola esplosi nella casa del Comandante di Polizia Locale di Avella

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Sette colpi di pistola calibro 9 esplosi nel giardino dell’abitazione di Luigi Ambrosino, Comandante della Polizia Municipale di Avella e coordinatore del nucleo infortunistica stradale della polizia municipale di Napoli. La stesa è avvenuta nell'appartamento dell'ufficiale dei caschi bianchi che si trova nel quartiere San Carlo all’Arena di Napoli.

L’episodio, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, si è verificato poco dopo la mezzanotte di oggi, domenica 22 giugno. Il tenente Ambrosino, impegnato nel turno di notte, era fuori casa. La moglie e i figli, presenti nell’abitazione, sono stati messi in allarme dagli spari. Cinque bossoli a salve sono stati rinvenuti nel giardino. Non è ancora stato accertato se i colpi siano stati sparati dall’interno di un palazzo o dalla strada adiacente.

Sul posto sono prontamente giunte le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, il commissariato San Carlo all’Arena e la Scientifica, che ha avviato le rilevazioni del caso. Precedenti inquietanti e indagini in corso. L’ufficiale ha riferito di un episodio analogo accaduto in agosto, quando ignoti lanciarono una molotov nel medesimo giardino. Anche in quell’occasione sono state avviate indagini. Le autorità stanno approfondendo le cause e la natura del gesto. Massima solidarietà all'ufficiale dei caschi bianchi è stata espressa dai colleghi del Corpo. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare il responsabile dell'atto intimidatorio ed assicurarlo alla giustizia.