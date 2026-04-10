Spari a Napoli, 49enne ferito con tre colpi di pistola a Secondigliano: è grave

Salvatore Marino è stato ferito a colpi di pistola nella serata di ieri, giovedì 9 aprile; l’uomo è stato portato in ospedale. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

Sangue nella tarda serata di ieri, giovedì 9 aprile, a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli: Salvatore Marino, 49 anni, è stato ferito a colpi di pistola. L'agguato si è verificato intorno alle 23.30, nella zona di corso Italia: Salvatore Marino è stato raggiunto da almeno tre proiettili. Soccorso dai sanitari del 118, il 49enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli: da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno eseguito i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire alla matrice dell'agguato; al momento non si esclude nessuna ipotesi. Stando alle prime informazioni, Salvatore Marino avrebbe piccoli precedenti penali, ma non sarebbe legato agli ambienti della criminalità organizzata del quartiere.

Un altro uomo ferito a Secondigliano pochi giorni fa

Sono giorni abbastanza tesi nel quartiere della periferia Nord di Napoli. Soltanto 5 giorni fa, infatti, a Secondigliano è stato ferito da colpi di pistola Saverio Nappo, anche lui 49 anni: si tratta del nipote della boss Maria Licciardi, attinto da un proiettile mentre si trovava tra le strade della Masseria Cardone, in pieno territorio del clan.