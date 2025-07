video suggerito

Blackout a Napoli in diversi quartieri: guasti segnalati da Soccavo alla Sanità Blackout e guasti elettrici in diverse zone di Napoli, forse dovuti al sovraccarico della rete per l'intenso utilizzo di condizionatori d'aria.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Guasti e blackout in diverse aree di Napoli: la corrente elettrica è saltata in numerosi quartieri e rioni a macchia di leopardo a partire dalla tarda mattinata, e al momento risulta ancora inattiva in tantissime zone, da Chiaia a Soccavo, passando per San Ferdinando, l'Arenella, la Sanità e San Carlo all'Arena. Situazione complicata soprattutto per le attività di ristorazione, alle prese con frigoriferi e congelatori spenti da ore. I guasti appaiono scollegati tra loro: con ogni probabilità, come anche in altre zone della Campania e d'Italia, potrebbe trattarsi di sovraccarichi di corrente dovuti all'utilizzo intensivo di condizionatori, complice l'ondata di caldo che ha investito la città in queste ore. Ma ora a farne le spese rischiano di essere le attività commerciali.

"Stiamo chiudendo prima rispetto all’orario previsto", fanno sapere a Fanpage.it i dipendenti del Sisu Bar, esercizio commerciale nel cuore del Rione Sanità, una delle zone colpite dai blackout, "molti turisti che uscivano dalle catacombe di San Gennaro non si son potuti fermare per prendere un caffè o altro. Abbiamo tutto spento e siamo preoccupati, visti i congelatori che abbiamo", spiegano. E non sono gli unici: il pericolo infatti è proprio per cibo e bevande congelate che, inevitabilmente, rischiano di dover essere buttate perché impossibili da ricongelare. Al momento, i guasti hanno tutti orari di "risoluzione" diversi, ma quasi tutti tra le 20 e le 21. Il che porterà alcune zone ad essere rimaste, in caso di riallaccio, quasi 10 ore senza corrente, con tutti i problemi del caso. Tecnici della rete elettrica nazionale al lavoro già da ore per cercare di ripristinare quanto prima il disservizio.