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Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 Napoli ferma su tutta la tratta dalle 15 di oggi: guasto allo scambio

La metro Linea 1 di Napoli ferma su tutta la tratta dalle 15 per un guasto al deviatore.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Metro Linea 1 chiusa su tutta la tratta dalle ore 15 di oggi, mercoledì 17 giugno, a Napoli. Lo ha annunciato Anm, l'azienda napoletana della mobilità che gestisce la linea ferroviaria, sui suoi canali social, che parla di uno stop per "problemi tecnici". A quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, il problema sarebbe relativo ad un guasto tecnico al deviatore, ossia lo scambio dei treni, che si trova a Piscinola. Un problema che però i tecnici e gli operai hanno affrontato tempestivamente e che sarebbe già stato risolto attorno alle 15,15. L'annuncio della  riattivazione della circolazione è attesa a breve.

Stamattina disagi alla Funicolare Centrale

Stamattina c'erano stati disagi, invece, sulla Funicolare Centrale – l'impianto che collega piazzetta Augusteo a piazza Fuga al Vomero – ferma dalle 10,50 alle 11,20 anche in questo caso a causa di problemi tecnici. Gli operai dell'Anm sono subito entrati in azione, risolvendo la problematica in poco meno di mezz'ora e consentendo la riattivazione della circolazione dei treni della funicolare.

La Linea 1 chiude in anticipo di sera

Anche oggi, intanto, la metro Linea 1 chiuderà in anticipo di due ore per consentire le attività di verifica e manutenzione in linea, finalizzate all'apertura della stazione Tribunale. Ultime corse da Piscinola alle ore 20,48 e da Centro Direzionale alle ore 21,16. Stesso orario di chiusura anticipato sarà seguito anche domani, giovedì 18 giugno. Da lunedì prossimo, invece, 22 giugno, saranno chiuse per tre mesi le stazioni da Piscinola a Colli Aminei, per la sostituzione dei binari. Il Comune e l'Anm garantiranno le navette bus sostitutive.

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