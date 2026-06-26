Funicolare Centrale a Napoli ferma 2 ore per guasto su tutta la tratta oggi. Ripresa alle 9,50

Funicolare Centrale ferma oggi a Napoli per un guasto tecnico. Circolazione ripresa dalle 9,50.

Funicolare Centrale ferma oggi a Napoli

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Funicolare Centrale ferma per guasto questa mattina, venerdì 26 giugno, a Napoli. Le corse sono state sospese attorno alle 8,15 di oggi. Ma i tecnici Anm sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile. L'ipotesi è che possa riprendere verso le 9.

La Funicolare Centrale collega piazza Fuga al Vomero a piazzetta Augusteo e via Toledo, al centro storico, ed è uno dei mezzi di trasporto più utilizzati dai viaggiatori a Napoli. Adesso ancora di più dopo la chiusura per 9 mesi da maggio della Funicolare di Montesanto, interessata dai lavori di manutenzione ventennale. La Funicolare Centrale peraltro viene utilizzata da molti studenti universitari che si recano all'Università Suor Orsola Benincasa di Corso Vittorio Emanuele. La fermata è proprio a due passi dall'ateneo, in piazzetta Cariati. Molti viaggiatori, colti alla sprovvista, sono rimasti a piedi, mentre alcuni stanno optando per la metro Linea 1 o per la navetta bus sostitutiva della Funicolare di Montesanto per gli spostamenti tra il Vomero e il centro storico.

Oggi, intanto, la Metro Linea 6 chiuderà prima: anticiperà l'ultima corsa da Mostra e Municipio alle ore 13,50, per una revisione programmata. L'Anm ha avvisato i viaggiatori in modo da poter utilizzare mezzi alternativi per spostarsi in città. Domani, invece, dalle ore 18,00 chiuderà la stazione Dante della metro Linea 1 per consentire il passaggio del corteo del Pride, che si dipanerà in diverse strade del centro storico partenopeo. Il Comune ha anche predisposto un piano traffico, indicando le strade chiuse ed i percorsi alternativi per raggiungere il centro. Il Pride partirà alle 16,30 e durerà fino a sera.