video suggerito

Vomero e Arenella, addio alle edicole di giornali abbandonate: rimosse dopo 40 anni Rimosse le edicole inutilizzate in via Domenico Fontana e via Bernardo Cavallino. L’elenco di quelle che saranno smantellate nei prossimi mesi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'edicola di via Domenico Fontana

Addio alle edicole dei giornali abbandonate di via Domenico Fontana e via Bernardo Cavallino nella V Municipalità Vomero-Arenella. Rimosse dopo 40 anni. Erano da anni lasciate all'incuria e al degrado. Arrugginite e sporche. Non essendo state inserite in un progetto di recupero e riqualificazione, si erano trasformate solo in un inutile ingombro sul marciapiedi, ostacolando il passaggio dei pedoni e delle mamme con i passeggini. Su iniziativa della V Municipalità sono state inserite nel programma del Comune per l'abbattimento delle vecchie edicole inutilizzate e nella giornata di oggi, mercoledì 2 aprile 2025, sono state demolite e rimosse.

"Erano dismesse da tempo – commenta il consigliere Municipale Rino Nasti – e pertanto non più attive. Un’azione necessaria per ripristinare la normale fruibilità del transito pedonale interdetto da strutture metalliche arrugginite e in disuso, ma sicuramente un momento triste poiché si perdono due presidi di cultura, quali sono appunto le edicole. L’invito a tutti quanti noi è quello di continuare ad acquistare e sfogliare i giornali, affinché questi semplici gesti aiutino i giornalai e non allunghino la triste lista dell’ edicole dismesse".

L'edicola di via Bernardo Cavallino

Le vecchie edicole da rimuovere al Vomero e all'Arenella

Il piano del Comune di Napoli per rimuovere le vecchie edicole in disuso ha censito circa 40 strutture abbandonate ormai da anni e non oggetto di programmi di riqualificazione. Alcune di queste si trovano nei quartieri del Vomero e dell'Arenella. Tra queste, l'edicola di via Morghen, all'altezza del civico 49, è stata rimossa dal concessionario.

Leggi anche Sal Da Vinci consacra gli oltre 40 anni di carriera: concerto speciale in piazza del Plebiscito

Segnalata, poi, l'edicola di via Pigna 76, inserita nell'elenco dei manufatti trasmesso ai servizi competenti per la rimozione e non eliminata ancora a fine 2024 per causa del decesso del concessionario. Oggi è stata eliminata l'edicola di via Domenico Fontana 69, la cui attività era cessata il 31 luglio scorso. Mentre sono in corso le procedure per la rimozione per le edicole di via Pietro Castellino, angolo via Rocco Jemma, e via O.Caiazzo, angolo via Menzinger, a loro volta oggetto di segnalazioni. A queste si aggiungono le edicole da rimuovere in via Fracanzano (nei pressi dello Stadio Collana) e di via Belvedere.