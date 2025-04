video suggerito

Abbandonano rifiuti in strada: dieci persone multate a Torre Annunziata grazie alle videocamere Continua la lotta dell'amministrazione comunale contro chi sversa illecitamente i rifiuti nell'ambiente inquinando. Cruciale l'uso delle più moderne tecnologie.

A cura di Vincenzo Cimmino

Sversamento illegale dei rifiuti a Torre Annunziata

Continua in Campania la lotta contro chi abbandona i rifiuti per strada. Negli ultimi giorni sono state dieci le persone sanzionate a Torre Annunziata, città metropolitana di Napoli, per aver abbandonato la spazzatura per le vie della cittadina in modo illecito. È questo l'ennesimo risultato della guerra all'inquinamento portata avanti dall'amministrazione comunale. Lo sversamento indiscriminato di rifiuti per strada – i tristemente celebri "bustoni", ma non è difficile trovare anche oggetti ben più ingombranti, come frigoriferi, letti e divani – negli ultimi tempi si è rivelata una vera e propria piaga per il territorio. I dieci colpevoli che sono stati "incastrati" nelle scorse giornate sono stati "inchiodati" grazie alle telecamere disseminate per tutta la città. Una soluzione, l'impiego delle più moderne tecnologie video, che spesso riesce a far rintracciare i colpevoli. Una scelta che vuole essere anche un deterrente.

"Grazie alle videocamere", ha dichiarato Corrado Cuccurullo, sindaco della città di Torre Annunziata, "la polizia municipale è risalita agli autori di questi atti vergognosi. In queste settimane abbiamo avviato un'azione di contrasto serrata contro l'abbandono di rifiuti in strada. Al controllo del territorio, tramite le videocamere, si è aggiunta anche la verifica che il personale di Prima Vera sta effettuando nei bustoni abbandonati in strada. Attraverso questo monitoraggio, nelle scorse settimane sono state sanzionate altre cinque persone. Noi non ci fermiamo, abbandonare i rifiuti in strada significa essere nemici della propria città".