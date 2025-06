video suggerito

Spray urticante nell'aria, evacuati per 15 minuti i locali di Capodichino: nessun ferito Evacuati per circa un quarto d'ora alcuni locali dell'aeroporto di Capodichino per spray urticante nell'aria: nessun ferito, situazione tornata poi normale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Spray urticante nei locali dell'Aeroporto di Capodichino: tanta paura ma nessun ferito. I locali interessati sono stati temporaneamente "evacuati" per circa un quarto d'ora, poi la situazione è rientrato. Mistero su chi possa aver spruzzato la sostanza nell'aria, o se si sia trattato di un incidente: la Polizia è al lavoro, nessuna ipotesi esclusa. Fondamentali potranno essere le telecamere di videosorveglianza interne dello scalo internazionale di Napoli.

Tutto è accaduto poco dopo le 17 di questo pomeriggio, quando in alcuni locali l'aria è diventata improvvisamente "irritante". Poco dopo è intervenuto il personale dell'aeroporto, che ha provveduto ad evacuare i locali interessati ed avvisare le forze dell'ordine. Dopo circa un quarto d'ora, tutti i locali sono stati aperti al pubblico regolarmente: nessun ferito, né particolari disagi tra i presenti.

Ora le indagini delle forze dell'ordine si concentrano su chi possa aver spruzzato lo spray urticante negli ambienti dell'aeroporto: non è neppure escluso, al momento, che possa essersi trattato di un incidente. Tutte le piste restano aperte. Al vaglio sono soprattutto le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne all'aeroporto, che potrebbero dare a breve un volto e un nome al responsabile. L'utilizzo di spray urticante, infatti, può configurare reati come lesioni personali o getto pericoloso di cose, nei casi in cui non venga utilizzato espressamente per difesa personale. Tocca ora alle forze dell'ordine chiarire questa vicenda: una possibile svolta potrebbe arrivare già nelle prossime ore, quando saranno state analizzate le immagini delle telecamere interne.