Cani maltrattati, arrivano i carabinieri a San Vitaliano: c’era perfino un cucciolo con la zampa amputata

Uno dei cani salvati dai carabinieri

Una scoperta agghiacciante quella dei carabinieri della stazione di San Vitaliano in un terreno del posto: cani rinchiusi nei box, un cucciolo con una zampa amputata, una carcassa abbandonata. Sei cani in totale, tutti in condizioni igienico-sanitarie pessime. Tra questi, tre cuccioli: uno di essi aveva una zampa amputata e ancora infetta, con rischio di morire. Un altro era libero di vagare, mentre di un terzo era rimasta solo la carcassa abbandonata sul terreno. Altri cani di grossa taglia erano invece rinchiusi in un box di pochi metri quadri.

I carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione anonima, assieme a personale veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, scoprendo che gli animali erano tenuti senza alcuna cura o attenzione, e perfino senza acqua. Gli animali sono stati salvati ed affidati ad una clinica veterinaria convenzionata, dove riceveranno le cure del caso e, se sarà opportuno, saranno affidati a persone che ne faranno richiesta. Un 53enne del posto, proprietario del terreno, è stato invece denunciato a piede libero per maltrattamento di animali. In corso ulteriori indagini da parte dei carabinieri e dei veterinari dell'ASL Napoli 3 Sud, competente per il territorio di San Vitaliano, per accertare eventuali altre responsabilità.