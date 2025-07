Maltempo, bomba d’acqua a Napoli nella notte: strade allagate e persone intrappolate in auto Strade allagate a Napoli e in provincia, disagi a Casoria, Afragola e Casalnuovo. Centinaia di chiamate ai pompieri. Persone intrappolate in auto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il sottopasso della AV di Afragola allagato / Foto Fanpage.it

Bomba d'acqua nella notte nel Napoletano. Strade allagate a Scampia, ma anche nel resto della provincia, in particolare nei comuni di Casoria, Afragola e Casalnuovo. Moltissime strade si sono trasformate in fiumi di acqua e fango. Disagi registrati, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, specialmente in via Lufrano a Casoria e in via Arena ad Afragola, dove è rimasto allagato il sottopasso della Alta Velocità. Si segnalano decine di interventi dei vigili del fuoco e persone intrappolate in auto. Sono state centinaia le chiamate ai pompieri.

La perturbazione meteorologica di stamattina ha interessato principalmente i comuni dell'area nord di Napoli. In alcuni casi i soccorsi hanno dovuto utilizzare delle canoe per raggiungere le persone intrappolate nelle autovetture sommerse dall'acqua.

A Scampia allagata la nuova pista ciclabile: "Sembra Venezia"

A Scampia allagata la zona delle Vele questa mattina e molte strade nella zona sono risultate allagate e impraticabili. Una abitante denuncia che le piste ciclabili si sono allagate: "Sono una persona residente in via Tancredi Galimberti, angolo via Labriola. Non mi sembra una cosa proprio normale questa situazione, come documentato in un video. Queste piste ciclabili anzi creano a mio avviso difficoltà a pedoni, automobilisti e ciclisti, con il rischio di inciampare nei muretti che delimitano le piste visto che sono nascoste dall'acqua alta. Questa mattina Scampia sembrava Venezia. Mi chiedo cosa succederà quando ci saranno le scuole aperte. Bisogna pensare ad una soluzione".

La zona delle Vele di Scampia allagata

Temporali fino a stasera, l'avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato di 24 ore, e cioè fino alle 23.59 di stasera, martedì 8 luglio, l'avviso di allerta meteo di livello giallo su tutta la regione. "I temporali saranno veloci e improvvisi e caratterizzati anche da fulmini, raffiche di vento e grandinate", fa sapere la Protezione Civile, che spiega anche che "le precipitazioni potranno rivelarsi molto intense in un breve arco temporale e determinare un forte impatto al suolo, ma è impossibile fare una previsione certa su quando esattamente e in quale porzione di territorio si abbatteranno. Il quadro meteo è infatti caratterizzato da incertezza previsionale".