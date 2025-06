Cadavere carbonizzato trovato in un’auto in fiamme nell’Avellinese

video suggerito

A cura di Nico Falco

Il corpo di un uomo, carbonizzato, è stato trovato all'interno di un'automobile in fiamme a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino; la vettura si trovava davanti all'ingresso dell'isola ecologica, in un'area boschiva a ridosso della strada che conduce verso Forino. Sul posto, in località Breccelle, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri, che hanno isolato la zona e avviato le indagini.

Al momento le operazioni per l'identificazione sono in corso. Si ritiene che la vittima sia un uomo e che possa essere il proprietario dell'automobile, un 50enne del posto; serviranno però altri riscontri per l'ufficialità. I rilievi sono affidati ai carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino e della Compagnia di Baiano. Le indagini sono aperte a 360 gradi, si dovrà stabilire le cause del decesso. Non si esclude un incidente ma, allo stato attuale, restano in piedi anche le ipotesi di omicidio e di suicidio.