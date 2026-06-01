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In una cittadina dell’Avellinese, nella stessa notte, il parroco e una donna incinta sono stati rapinati in casa

È accaduto questa notte a Montefredane: due rapine fotocopia, ai danni di una donna incinta e del parroco del paese; sui due episodi indagano le forze dell’ordine.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Montefredane, piccola cittadina della provincia di Avellino, dove a distanza di poco tempo due persone del paese hanno subito rapine nelle loro abitazioni, mentre stavano dormendo: le vittime sono una donna incinta e il parroco della cittadina. La giovane donna, in gravidanza, si è trovata il ladro in camera da letto: l'uomo, incappucciato e armato di spranga, aveva già portato via del denaro e alcuni oggetti preziosi. Alla vista del malvivente, la donna ha urlato, mettendolo in fuga; si è reso necessario l'intervento del personale sanitario per controllare le condizioni di salute della donna e del nascituro, visto il forte spavento subito.

Un copione pressoché identico è andato in scena in casa di Don Antonio Dente, parroco di Montefredane: nell'abitazione del prete avrebbe fatto irruzione una banda di ladri, che ha sorpreso il prelato nel sonno. Anche in questa occasione, Don Dente si è trovato faccia a faccia con i malviventi, che avevano già portato via alcuni oggetti di valore e che si sono poi dati alla fuga. Su entrambi gli episodi indagano le forze dell'ordine.

Solidarietà nei confronti dei suoi concittadini per la rapina e lo spavento subiti è stata espressa dal sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, che ha dichiarato: "Sono episodi gravissimi che generano un diffuso senso di insicurezza nella nostra comunità: invito i cittadini a mantenere alta l'attenzione e a segnalare tempestivamente alle forze dell'Ordine eventuali movimenti sospetti".

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