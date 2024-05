video suggerito

Tragedia a Cavalleggeri: 21enne travolta e uccisa in via Cattolica, automobilista in fuga Schianto mortale in via Cattolica, Napoli Ovest: una 21enne, Sara Romano, è stata investita e uccisa da un’automobile alle prime ore di oggi, 5 maggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

72 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'automobile su cui viaggiavano le ragazze in via Cattolica

Una ragazza di 21 anni, Sara Romano, residente nel centro storico di Napoli, è stata investita e uccisa in via Cattolica, lo stradone che collega Cavalleggeri con l'area di Coroglio, nella periferia Ovest della città. Lo schianto mortale intorno alle 6.30, quando la vittima e le amiche stavano tornando a casa dopo aver passato la notte in un locale della zona. I rilievi sono affidati alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale. L'automobile che ha travolto la ragazza si è allontanata ed è ricercata.

La dinamica dell'incidente è stata ricostruita dagli agenti, che hanno ascoltato le amiche della vittima. Stando a quanto riferito, le ragazze stavano tornando a casa e, percorsi pochi metri, Sara, proprietaria dell'automobile, ha chiesto all'amica di lasciarle il posto alla guida. La ragazza si è quindi seduta sul sedile posteriore e la 21enne stava per entrare nell'abitacolo quando l'altro veicolo, si sarebbe trattato di un Suv, le è piombato addosso. L'impatto è stato devastante, la ragazza è morta sul colpo.

Il conducente dell'altra automobile non ha rallentato, ha proseguito la corsa ed è fuggito, dileguandosi in una manciata di secondi. Gli agenti stanno in queste ore acquisendo le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza installate lungo via Cattolica e nelle aree limitrofe per identificare l'automobile pirata e quindi il guidatore. In seguito all'incidente, per la messa in sicurezza della carreggiata e per i rilievi, è stato necessario chiudere un tratto di strada alla circolazione. La salma è stata trasportata al Secondo Policlinico di Napoli, dove nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia.

Leggi anche Ragazzi investiti e uccisi a Napoli: chiesti 12 anni di carcere per 34enne

Poche ore prima un altro incidente si era verificato in via Leopardi, a Fuorigrotta: vittima ancora una giovane donna, una 27enne del quartiere, appena scesa dal taxi e travolta all'altezza delle Scuole Pie mentre attraversava la strada; è attualmente ricoverata in ospedale in gravi condizioni.