video suggerito

Investita mentre attraversa la strada, 27enne grave a Fuorigrotta: sbalzata a 30 metri Una ragazza è stata travolta da un’auto in via Leopardi, a Fuorigrotta; è stata ricoverata in gravi condizioni. Rilievi in corso della Polizia Locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

138 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'auto danneggiata dopo aver travolto la ragazza in via Leopardi

Stava tornando a casa dopo avere passato una serata con le amiche, stava attraversava la strada in via Leopardi quando un'automobile l'ha investita. Ricostruzione dell'incidente che ha visto coinvolta una 27enne di Fuorigrotta, periferia Ovest di Napoli, alle prime ore di oggi, 5 maggio. L'impatto è stato violentissimo: la giovane è stata sbalzata a circa 30 metri. Soccorsa dal 118, la vittima è stata portata in ospedale dove è stata ricoverata in prognosi riservata. L'investitore si è inizialmente dileguato, per poi tornare mezz'ora dopo.

L'impatto intorno alle 4.30. La vittima era tornata in taxi insieme a una delle amiche che ha trascorso la serata con lei e che ha assistito al terribile incidente. Lo schianto all'altezza dell'incrocio con via Rossetti: la VolkSwagen Polo, guidata da un 24enne e con a bordo un 22enne come passeggero, è arrivata ad alta velocità. Il conducente non si è fermato: ha proseguito la sua corsa per poi tornare dopo almeno 30 minuti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, che si sono occupati degli accertamenti e dei rilievi e hanno avvisato il pm di turno. Le condizioni della 27enne sono apparse subito gravi. È stato allertato il 118, l'ambulanza è ripartita a sirene spiegate verso il Pronto Soccorso del vicino ospedale "San Paolo". L'automobile è stata sequestrata. Il 24enne e l'amico, entrambi senza documenti, sono stati accompagnati negli uffici della Municipale per l'identificazione; il conducente è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici per verificare l'eventuale assunzione di alcolici o stupefacenti.