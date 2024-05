Si schianta con la moto, quando arrivano i poliziotti scoprono che era evaso dai domiciliari: arrestato 21enne

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Un incidente, per fortuna senza conseguenze, ha però messo nei guai un 21enne napoletano – A.O. le sue iniziali – che è stato arrestato dagli agenti della Polizia Municipale partenopea: il giovane, infatti, non poteva trovarsi in strada, dal momento che era ristretto agli arresti domiciliari.

Il 21enne è stato coinvolto in un incidente stradale in via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli: il giovane si trovava alla guida di una moto di grossa cilindrata quando ha avuto l'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per tutti i rilievi di loro competenza: sul posto, i poliziotti non soltanto hanno scoperto che il 21enne era sprovvisto della patente necessaria per guidare una motocicletta di tale cilindrata, ma soprattutto che era evaso dagli arresti domiciliari, a cui era ristretto.

Pertanto, il giovane è stato arrestato: processato con rito direttissimo, il 21enne è stato condannato a ulteriori 9 mesi di reclusione, da scontare sempre agli arresti domiciliari.