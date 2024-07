Si masturba mentre filma i bagnanti sulla spiaggia, poi aggredisce i poliziotti: uomo arrestato a Salerno

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Filmava i bagnanti sulla spiaggia mentre, nel frattempo, si toccava le parti intime; al controllo della polizia, poi, ha aggredito gli agenti. Per questo, a Salerno, un uomo – T.A. le sue iniziali – è stato non soltanto denunciato, ma arrestato dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato intercettato sul lungomare di Salerno, nel pomeriggio di ieri, domenica 14 luglio, dal personale della Sezione Volanti della Questura salernitana: secondo quanto ricostruito dagli operatori, l'uomo si sarebbe masturbato mentre filmava le persone che si trovavano in spiaggia.

Quando è stato controllato, però, l'uomo ha insultato, minacciato e poi aggredito fisicamente gli agenti di polizia. Dopo averlo bloccato, i poliziotti non solo hanno proceduto a denunciarlo a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per atti osceni in luogo pubblico, ma lo hanno anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.