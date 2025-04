video suggerito

Sviene mentre fuma in giardino e innesca un incendio: 72enne e due poliziotti intossicati nel Casertano È accaduto ad Arienzo, nella provincia di Caserta: l'uomo, un 72enne, è stato portato in ospedale per una intossicazione; lievemente intossicati anche due poliziotti intervenuti sul posto.

A cura di Valerio Papadia

Poteva avere conseguenze ben più gravi l'incendio divampato ad Arienzo, cittadina nella provincia di Caserta: da quanto si apprende, un uomo di 72 anni stava fumando una sigaretta nel cortile della sua abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso conoscenza, dando origine al rogo, che ha avviluppato le sterpaglie, minacciando anche la casa.

Sono stati i vicini del 72enne, avendo notato il fumo e le fiamme, ad allertare i soccorsi: sul posto sono giunti per primi gli agenti della Polizia di Stato che, dopo aver visto l'anziano incosciente per terra, non ci hanno pensato due volte e si sono lanciati tra le fiamme per trarlo in salvo; sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare l'incendio.

Il 72enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all'ospedale più vicino con sintomi da intossicazione da fumo e una febbre molto alta; anche i due agenti di polizia intervenuti sono rimasti lievemente intossicati. Nessuno ha riportato gravi conseguenze che, come detto, avrebbero potuto essere più gravi, soprattutto per il 72enne, che solo per un caso fortuito e grazie all'intervento dei poliziotti non è stato lambito dalle fiamme.