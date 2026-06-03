Esplosione a Forio d’Ischia, garage distrutto: un’auto carbonizzata, danni ad una barca

Esplosione a Ischia: un garage in via Pennanova è andato distrutto. All’interno due vetture, una carbonizzata, una barca e una bombola del gas.

I danni dell’esplosione a Ischia / foto Pugliese

Un'esplosione di notevole intensità ha scosso la zona collinare di via Baiola, nel comune di Forio, sull'isola di Ischia, in località Borbonica. Il boato è stato avvertito distintamente in diverse aree dell’isola, mentre un denso pennacchio di fumo grigiastro si è levato per decine di metri, risultando visibile anche a grande distanza.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, la deflagrazione si sarebbe verificata in via Pennanova, nei pressi del Little Ranch, coinvolgendo un garage. All'interno del locale si trovavano due autovetture, una delle quali completamente carbonizzata, oltre a una barca e una bombola del gas, che potrebbe aver innescato o alimentato l’esplosione e il successivo incendio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e stanno completando le operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche le forze dell'ordine: i primi a raggiungere l'area sarebbero stati i Vigili Urbani di Forio, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica e le cause dell'episodio. Non si registrano feriti.