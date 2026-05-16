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Vagone di treno si incendia a Marcianise (Caserta): era in fase di smontaggio, bruciato in poche ore

Un vagone di treno in dismissione è andato a fuoco questa mattina all’Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Un vagone di treno delle Ferrovie dello Stato in fase di smontaggio si è incendiato questa mattina, sabato 16 maggio, nell'Interporto Sud di Marcianise, in provincia di Caserta. Il convoglio in dismissione è stato divorato dalle fiamme in poche ore, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco inviati dal Comando Provinciale di Caserta. Sul posto sono arrivate due squadre di pompieri: una proveniente dalla sede centrale del Comando ed una dal distaccamento di Marcianise. Il rogo è scoppiato attorno alle ore 10.

A fuoco un vagone nell'area stoccaggio Rfi di Marcianise

Quando sono arrivati sul posto, i vigili del fuoco hanno trovato il vagone già avvolto dalle fiamme. Il convoglio si trovava all'interno di un'area di stoccaggio di RFI, dove era stato sottoposto ad un'operazione di dismissione. In pratica, si trovava lì per essere smantellato e per poter recuperare i pezzi da utilizzare poi per le riparazioni di altri treni. Non è chiaro quale possa essere stato il motivo scatenante delle fiamme. Sulla vicenda sono in corso gli approfondimenti delle autorità competenti.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di spegnimento del rogo che, nel frattempo, aveva già coinvolto l’intero vagone, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza. A supporto delle operazioni sono intervenute anche due autobotti provenienti dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta. L’intervento dei Vigili del Fuoco è proseguito incessantemente fino alla completa messa in sicurezza dell’area e allo spegnimento delle fiamme. Fortunatamente non si sono registrate persone ferite. L'area è stata poi transennata per la messa in sicurezza.

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