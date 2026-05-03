Uomo investito da un treno sui binari della Caserta-Foggia: circolazione treni sospesa

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Un uomo è stato investito e ucciso da un treno tra Montecalvario e Ariano, lungo la linea Caserta-Foggia. Sul posto sono giunte le autorità e le forze dell'ordine: l'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto volontario, ma al momento le indagini sono in corso. La circolazione ferroviaria, intanto, è stata sospesa dalle 15.40 circa. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi. In particolare, i treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi sono:

• FR 9560 Lecce (12:42) – Milano Centrale (22:50)

• FR 8311 Roma Termini (13:15) – Bari Centrale (17:43)

• FR 8315 Roma Termini (14:58) – Lecce (20:45)

• IC 704 Taranto (14:50) – Roma Termini (22:20): il treno oggi termina la corsa a Foggia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con il treno IC 710 Taranto (15:40) – Roma Termini (23:00), che oggi ferma anche a Telese Cerreto, Vairano, Cassino e Frosinone.