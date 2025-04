video suggerito

Offre soldi ai carabinieri per "chiudere un occhio" sul suo laboratorio di merce falsa: 40enne arrestato a Napoli Il 40enne, dopo essersi opposto con violenza al controllo dei carabinieri, ha tentato di corromperli, offrendogli dei soli: l'uomo è stato arrestato mentre il laboratorio di merce contraffatta è stato sequestrato.

A cura di Valerio Papadia

Il laboratorio di merce contraffatta sequestrato dai carabinieri

Ha tentato di corrompere i carabinieri, che avevano appena scoperto il suo laboratorio di merce contraffatta, offrendogli dei soldi "per chiudere un occhio": a Napoli, un 40enne di origini senegalesi è stato arrestato, mentre il laboratorio è stato posto sotto sequestro. I carabinieri della compagnia Stella e quelli del Reggimento Campania, nel corso di un ampio servizio di controllo del territorio, hanno scoperto il laboratorio di merce falsa allestito in un appartamento a Forcella, nel cuore della città.

All'interno dell'appartamento, i militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza del 40enne, che si è opposto con violenza al controllo al fine di evitare la perquisizione. Come se non bastasse, poi, l'uomo ha tentato di corrompere i carabinieri, offendo loro dei soldi per far finta di niente. Così, il 40enne è stato arrestato e portato in carcere, mentre il laboratorio di merce contraffatta e tutto il materiale rinvenuto all'interno sono stati sequestrati.

Nel corso dei controlli, inoltre, i carabinieri hanno arrestato un altro uomo, già noto alle forze dell'ordine, che deve scontare una pena definitiva per reati contro il patrimonio. Infine, i militari dell'Arma hanno denunciato due parcheggiatori abusivi, sequestrato un motociclo e notificato 12 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.