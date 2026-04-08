Coppia non paga il conto in pizzeria, i carabinieri scoprono che lei doveva essere in carcere: arrestata 38enne

A Boscotrecase, nella provincia di Napoli, una coppia non ha pagato il conto in pizzeria: “Non abbiamo soldi” la loro risposta. Quando i carabinieri sono giunti sul posto hanno scoperto che sulla donna gravava un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Una coppia si è rifiutata di pagare il conto in pizzeria: una circostanza che, purtroppo, è più frequente di quanto si possa pensare. Quando però i carabinieri sono arrivati sul posto, hanno scoperto che una donna di 38 anni era destinataria di una ordinanza di custodia cautelare in carcere e l'hanno arrestata. È accaduto a Boscotrecase, cittadina nella provincia di Napoli.

Una coppia è entrata in una pizzeria in via Nazionale e ha ordinato due pizze e due bibite. Terminata la cena, è arrivato il conto da pagare: 40 euro. I due, però, hanno subito messo le cose in chiare con la titolare del ristorante: "Non abbiamo soldi e non pagheremo, denunciateci pure". Nella pizzeria sono così intervenuti i carabinieri della stazione di Trecase, ma i due hanno riferito di non avere con sé i documenti. I militari dell'Arma, però, insospettiti da questa circostanza, hanno approfondito il controllo: è stato così che hanno scoperto che la donna, una 38enne originaria della Romania, era stata colpita da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Lucca, per aver violato alcune prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Pertanto, l'uomo, un 32enne cittadino marocchino, è stato denunciato a piede libero, mentre la donna, in virtù dell'ordinanza emessa nei suoi confronti, è stata arrestata e questa mattina, mercoledì 8 aprile, è stata portata nel carcere napoletano di Secondigliano.