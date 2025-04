video suggerito

All’uscita della discoteca blocca la strada con l’auto, poi aggredisce i poliziotti: 24enne arrestato a Coroglio Il giovane è stato arrestato nella notte davanti a una discoteca di Coroglio, periferia Ovest di Napoli: dopo aver bloccato la viabilità con la propria auto, il 24enne ha picchiato gli agenti della Polizia di Stato. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella notte gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 24 anni per lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Nella fattispecie, gli agenti del commissariato Bagnoli, impegnati in servizi di controllo del territorio, stavano transitando in via Coroglio quando, davanti a una delle tante discoteche che sorgono sulla strada che collega Bagnoli a Posillipo, hanno notato una vettura che, in strada, bloccava la viabilità.

A bordo dell'automobile vi era il giovane di 24 anni, cittadino ucraino che, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha immediatamente assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti dei poliziotti; il giovane, infatti, dopo aver inveito contro gli operatori di polizia, li ha dapprima spintonati e poi li ha aggrediti.

Con non poche difficoltà, dopo una colluttazione, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 24enne, che è stato portato presso gli uffici di polizia, dove ha reiterato la sua condotta aggressiva e minacciosa nei confronti degli agenti; per questo motivo, gli operatori hanno proceduto all'arresto del giovane, che deve rispondere di lesioni aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale. Fortunatamente, i poliziotti non hanno riportato gravi ferite nell'aggressione.