Derubano una turista al Lido Mappatella poi colpiscono i poliziotti accorsi in suo aiuto: arrestati

Il Lungomare di via Caracciolo / immagine di repertorio

Derubano una turista che prende il sole al Lido Mappatella, sul Lungomare di Napoli, poi colpiscono a calci e pugni i poliziotti accorsi in suo aiuto. Nei guai un 42enne di origini marocchine e un 22enne di origini tunisine, entrambi con precedenti di polizia. I due sono stati arrestati. Sono accusati di rapina impropria, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 21 aprile.

La turista derubata in spiaggia al Mappatella's Beach

Secondo una prima ricostruzione, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Mentre si trovavano nei pressi della rotonda Diaz, nella zona del Lungomare di via Caracciolo, hanno sentito le urla di una donna. Sono dunque accorsi per capire cosa stesse accadendo. La turista ha raccontato che poco prima due uomini erano riusciti ad avvicinarla e a rubarle lo zaino, mentre si trovava sulla spiaggia del lido “Mappatella”. Grazie alla descrizione fatta dalla vittima, i poliziotti sono riusciti ad individuare i malfattori.

Una volta raggiunti i ladri, però, questi due alla vista dei poliziotti, hanno prelevato qualcosa dallo zaino per poi gettarlo a terra, dandosi alla fuga. I poliziotti li hanno inseguiti e raggiunti. Ne è nata una colluttazione. Gli agenti non senza difficoltà sono riusciti a bloccare i due criminali. Durante le fasi del controllo i due ladri sono stati trovati in possesso di un passaporto, di 241 dollari e di una macchina fotografica. A questo punto, per loro sono scattate le manette. Gli indagati sono stati tratti arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria.