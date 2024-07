video suggerito

Napoli, fuma nel Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli, poi picchia le guardie giurate: arrestata una donna I poliziotti che l'hanno arrestata hanno scoperto che la donna, una napoletana di 47 anni, era anche evasa dagli arresti domiciliari, a cui era sottoposta.

A cura di Valerio Papadia

Una donna è stata arrestata questa notte a Napoli dalla Polizia di Stato dopo aver aggredito due guardie giurate all'interno dell'ospedale Cardarelli. Nella notta appena trascorsa, gli agenti del commissariato Vomero, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti su segnalazione della Centrale Operativa nel Pronto Soccorso dell'ospedale per un'aggressione.

I poliziotti hanno appurato che, poco prima, una donna stava fumando una sigaretta all'interno del Pronto Soccorso: invitata dagli addetti alla sicurezza dell'ospedale a spegnerla, la donna aveva dato in escandescenze, aggredendo le due guardie giurate, fino a quando non è stata bloccata.

La donna è evasa dagli arresti domiciliari

Gli agenti di polizia hanno preso in carico la donna, una 47enne napoletana e, dai successivi accertamenti svolti su di lei, i poliziotti hanno appreso che la donna era sottoposta agli arresti domiciliari: per questo, è stata arrestata per evasione, oltre che per lesioni personali e resistenza a un incaricato di pubblico servizio.