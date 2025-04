Napoli, ubriaco picchia l’infermiera e scatena il panico al Fatebenefratelli: arrestato, è già libero

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Giovane 24enne ubriaco finisce al Pronto Soccorso, ma va in escandescenze e picchia l'infermiera, provocandole lesioni ritenute guaribili in 5 giorni. Poi si lancia contro gli altri pazienti, scatenando il panico tra i presenti. È accaduto questa notte, martedì 22 aprile 2025, attorno alle ore 1,50, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buon Consiglio Fatebenefratelli di via Manzoni, a Posillipo. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona di Bagnoli, che sono riusciti non senza difficoltà a bloccare l'esagitato. Nei guai un uomo di 24 anni di origine srilankese, già noto alle forze dell’ordine. Il 24enne è stato arrestato e poi è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Ubriaco aggredisce l'infermiera al Fatebenefratelli

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era nel pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli. Secondo i militari dell'Arma che stanno indagando su quanto accaduto, sarebbe stato molto probabilmente ubriaco. Ad un certo punto, il 24enne ha perso il controllo. Non si sa cosa possa aver fatto scattare la scintilla, ma ha cominciato ad aggredire violentemente l’infermiera di turno.

Il 24enne arrestato e rimesso in libertà

La professionista è stata picchiata selvaggiamente, restando ferita. Il personale sanitario che è giunto in suo soccorso le ha diagnosticato lesioni ritenute guaribili in 5 giorni. Sul posto, come detto, sono arrivati i carabinieri. Durante l’intervento dei militari, il 24enne ha provato ad aggredire anche alcuni pazienti che erano in attesa nella sala Triage. Per fortuna, è stato bloccato e nessun altro si è fatto male. L’uomo è finito in manette, ma è stato poi rimesso in libertà.