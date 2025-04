Auto si ribalta sulla Tangenziale di Napoli: giovane donna portata in ospedale

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Incidente sulla Tangenziale di Napoli: nella mattinata odierna, sabato 5 aprile, un'automobile si è ribaltata per cause che sono ancora in corso di accertamento. Da quanto apprende Fanpage.it, l'incidente si è verificato intorno alle 11.30, all'altezza della Galleria del Vomero: l'automobile, guidata da una giovane donna, si è ribaltata, ma come detto la dinamica dell'incidente è ancora poco chiara, anche se non sarebbero coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti gli ausiliari del traffico, che hanno delimitato l'area dell'incidente, consentendo l'intervento dei soccorsi: la giovane donna alla guida dell'automobile ribaltata è stata trasportata all'ospedale più vicino; non si conoscono le sue condizioni di salute. L'incidente ha provocato qualche disagio alla circolazione automobilistica sulla Tangenziale di Napoli, che è stata ripristinata dopo l'intervento dei soccorsi e la rimozione del veicolo incidentato.