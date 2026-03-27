Tir precipita dal cavalcavia e si ribalta, conducente all’ospedale del Mare: sul posto i pompieri

Un tir è precipitata da un cavalcavia sulla Strada Statale 162, in direzione Acerra, in provincia di Napoli, dopo aver sfondato il guard rail. Il terreno collinare ha ceduto. Il camion si è poi ribaltato su sé stesso, finendo rovesciato sul tettuccio. Il conducente originario del Napoletano è stato estratto vivo dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è attualmente ricoverato. Sul posto il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che si trovava di passaggio ed è intervenuto, assieme alla sua scorta, per prestare soccorso.

Incidente sul ponte della SS162

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo pesante stava viaggiando sul ponte che sovrasta la SS162 in direzione di Acerra, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, il conducente avrebbe perso il controllo del camion e sarebbe finito fuori strada. L'incidente è avvenuto all'altezza del ponte del cavalcavia. Il camion è precipitato giù, trascinando con sé parte del terrapieno e ribaltandosi più volte. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, inviati dal Comando di Napoli, guidato dal Comandante Giuseppe Paduano, anche l'ambulanza del 118 inviata dall'Asl di Napoli. Il conducente, dopo essere stato estratto dall'abitacolo e aver ricevuto le prime cure mediche del caso, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare. Gli agenti di scorta del deputato Francesco Emilio Borrelli hanno partecipato agli interventi di soccorso, aiutando anche a gestire la viabilità.