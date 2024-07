Picchia passante senza motivo e si nasconde sotto auto, poi assale i carabinieri: arrestato 21enne a Napoli

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchia un passante senza motivo al centro storico di Napoli affollato per la movida del sabato sera. Poi, sorpreso dai carabinieri in perlustrazione, fugge e si nasconde sotto un'auto. Ma viene trovato. A quel punto, assale i militari dell'Arma e continua a scalciare ed a menare colpi anche all'interno della Gazzella, danneggiandola pesantemente. È accaduto questa notte, in via Mezzocannone. Nei guai un 21enne di origine marocchina. L'uomo è stato arrestato per ricettazione, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Addosso, i carabinieri gli hanno trovato 3 cellulari e documenti di un'altra persona la cui origine non è stata mai giustificata.

I carabinieri hanno sentito le grida e sono intervenuti

I carabinieri erano impegnati nelle operazioni di controllo del weekend nelle strade del centro storico, quando hanno sentito le grida provenienti dalla strada. Un 21enne marocchino, probabilmente armato – ma il coltello non è stato ritrovato – si aggirava in via Mezzocannone, urlando e picchiando senza motivo apparente un passante. I militari arrivano di corsa. Alla loro vista il 21enne si da alla fuga. I carabinieri lo inseguono e lo ritrovano steso sotto un'auto parcheggiata, visibilmente alterato. Non si esclude che possa essere stato sotto l'effetto di alcol o droghe.

L'uomo si è ribellato ai controlli

Il giovane, però, si ribella ai controlli. Colpisce i militari. Una volta entrato nella pattuglia ha spaccato il finestrino e danneggiato la portiera a calci. Tra le grida incessanti del marocchino e l’arrivo di un’ambulanza per tentare una sedazione, il giovane ha colpito ripetutamente la gazzella a testate. La situazione si è normalizzata dopo un’ora circa. Addosso gli trovano 3 cellulari e documenti di un’altra persona la cui origine non viene giustificata.

Ma non finisce qui. Nel corso dei controlli, altre 4 persone sono trovate in possesso di armi: 3 con un coltello a serramanico, uno addirittura con un martello. Decine di sanzioni al codice della strada sono state applicate a motociclisti. Molti nell’area pedonale di piazza Dante. Cinque i veicoli sequestrati.