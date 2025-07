video suggerito

Si finge poliziotto e perquisisce i passanti, poi li rapina: 37enne arrestato nel Casertano Il 37enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato, poiché ritenuto responsabile di numerose rapine tra Villa Literno e Castel Volturno, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Si fingeva un poliziotto e, con tanto di paletta, fermava i passanti per strada e poi li rapinava: per questo, nella provincia di Caserta, un uomo di 37 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Casal di Principe e coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno permesso di raccogliere indizi di colpevolezza a carico del 37enne in ordine a numerose rapine, messe a segno ai danni di diverse persone tra Villa Literno e Castel Volturno.

L'attività investigativa dei poliziotti, scattata in seguito alle denunce presentate dalle vittime, ha permesso di ricostruire anche il modus operandi del 37enne. L'uomo, mentre passeggiava in strada, mostrava la palina con il caratteristico disco rosso in utilizzo alle forze dell'ordine e, qualificandosi come poliziotto, sottoponeva i passanti ad arbitrarie e illecite perquisizioni. Poi, terrorizzando i malcapitati, riusciva a prendergli denaro, telefoni cellulari e documenti, per poi fuggire.

I poliziotti, quelli veri, hanno pertanto visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei luoghi in cui si sono svolte le rapine, che hanno consentito l'identificazione del 37enne, poi riconosciuto anche dalle vittime. L'uomo è stato così arrestato per rapina: l'ordinanza gli è stata notificata nel carcere napoletano di Poggioreale, dove nel frattempo è stato recluso per altri reati.