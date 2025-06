video suggerito

Gira in auto con una pistola carica sotto al volante: 24enne incensurato arrestato a Villaricca Controllato dai carabinieri durante un posto di blocco, il giovane è stato trovato in possesso di una pistola rubata, nascosta sotto la plancia del volante della sua auto.

A cura di Valerio Papadia

Incensurato e insospettabile il 24enne arrestato dai carabinieri nella tarda serata di ieri, venerdì 27 giugno, a Villaricca, nella provincia di Napoli. Intorno alle 22 di ieri, mentre stavano percorrendo corso Italia, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania si sono imbattuti nel 24enne alla guida di un'auto e hanno deciso di sottoporlo a controllo: una volta visto l'alt dei carabinieri, il 24enne ha arrestato la marcia. Il giovane, come detto, è incensurato, ma il suo atteggiamento irrequieto ha insospettito i militari, che hanno dato il via alla perquisizione dell'abitacolo.

È stato così che i carabinieri hanno rinvenuto, nascosta sotto la plancia del volante e quindi a portata di mano, una pistola Beretta calibro 6,35, completa di caricatore con 7 colpi: dai primi controlli è risultato che l'arma, perfettamente funzionante, è stata rubata nel 2017; la pistola sarà sottoposta anche ad accertamenti balistici per verificare il suo eventuali utilizzo. Al termine del controllo, il 24enne è stato arrestato e trasferito in carcere: ai militari dell'Arma non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Nel corso della serata di ieri i carabinieri sono stati impegnati anche in controlli sul territorio nella zona rossa di Giugliano. Nella fattispecie, nella centrale piazza Gramsci, i militari, supportati dai colleghi del Nucleo ispettorato lavoro (Nil) e dall'Asl Napoli 2 Nord, hanno controllato diverse attività commerciali. In particolare, in via Labriola, i titolari di una caffetteria e di una cornetteria sono stati denunciati; elevate sanzioni per un totale di 15mila euro.