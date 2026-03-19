Rubano un’auto ma il volante è bloccato dall’antifurto: ladri arrestati nel Napoletano

I carabinieri hanno arrestato un 26enne e un 19enne di Ponticelli, Napoli Est: hanno rubato un’automobile a Pollena Trocchia ma hanno dovuto arrendersi perché bloccati dall’antifurto meccanico.

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Ad entrare in quell'auto ci avevano messo poco, grazie ad una centralina modificata erano riusciti anche a farla partire. Quello che non avevano considerato, però, era l'antifurto meccanico. Di quelli che tengono bloccato il volante nella stessa posizione. E così, alla prima curva, con i carabinieri alle spalle, hanno tentato di sterzare ma l'auto ha proseguito la sua corsa dritto. E hanno capito che non sarebbero potuti andare lontano. A finire in manette, a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli, due giovani, entrambi del quartiere Ponticelli e già noti alle forze dell'ordine per diversi reati specifici, ora in attesa di giudizio per furto e resistenza.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 18 marzo. I carabinieri della tenenza di Cercola erano in pattugliamento quando, percorrendo via Guindazzi, hanno notato due persone che armeggiavano su una Fiat 500X. Uno aveva in mano una centralina mentre l'altro provava ad aprire la portiera. Scena difficile da equivocare: un furto in corso. I due, successivamente identificati come Carmine Liberati, 19 anni, e Antonio Pignetti, 26 anni, sono riusciti ad aprire la portiera, si sono infilati nell'abitacolo e hanno messo in moto il veicolo. Si sono accorti della pattuglia e hanno tentato di fuggire.

Una brusca accelerata e si sono allontanati, inseguiti dai carabinieri. Ma dopo 500 metri, alla prima curva, l'autista si è reso conto che quel veicolo sarebbe andato soltanto dritto: l'antifurto meccanico inserito nella scatola dello sterzo impediva qualsiasi manovra. E così ai due ladri non è rimasto altro da fare che fermarsi e arrendersi.