Boato nella notte a Marigliano: ladri fanno esplodere il bancomat e rubano la cassaforte

Marmotta esplosiva (immagine di repertorio)

Una potente esplosione nel cuore, poi la fuga, trascinandosi via l'atm: tecnica ben collaudata, quella che hanno usato i ladri che hanno preso di mira la filiale della Banca Popolare di Bari di Marigliano (Napoli) nella notte tra mercoledì e giovedì; sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, sono in corso indagini per risalire agli autori del furto, anche col supporto delle immagini della videosorveglianza.

Le esplosioni, stando ad alcune testimonianze dei residenti, sarebbero state più di una. E devastanti. La filiale, del gruppo Banca Mediocredito Centrale, si trova al piano terra di un edificio residenziale, i balconi cominciano dal primo piano. I residenti sono stati svegliati di soprassalto e la deflagrazione, oltre a scardinare lo sportello Atm, ha proiettato sulla strada detriti e parte della muratura esterna. Il furto, come avviene in questi casi, è durato una manciata di secondi: dopo avere inserito nello sportello la "marmotta", ovvero la carica esplosiva, i malviventi hanno atteso l'esplosione e poi hanno caricato velocemente l'atm su un veicolo col quale si sono velocemente allontanati.

Le prime a intervenire sono state le guardie giurate della vigilanza privata, subito dopo sono arrivati i poliziotti del commissariato di Nola della Polizia di Stato. Previsti controlli anche da parte del Vigili del Fuoco per accertare eventuali danni alla stabilità della struttura che potrebbero essere stati causati dall'esplosione.

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Nella stessa notte ci sono stati altri due tentati furti, sempre ai danni di banche, dall'altro lato della provincia: i malviventi, forse la stessa banda, hanno colpito la filiale della Banca di Credito Popolare di via Miseno, a Bacoli, e quella del Monte dei Paschi di Siena di via Pedeccone, a Monte di Procida.