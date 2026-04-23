Banche assaltate dai ladri, due furti tentati nella notte tra Bacoli e Monte di Procida. Potrebbe esser la stessa banda

In entrambi i casi, i malviventi hanno tentato di rubate gli sportelli bancomat: nessuno dei due colpi è andato a segno. Sui due episodi indagano i carabinieri.

Dopo la rapina in banca con ostaggi dello scorso 16 aprile a Napoli, in cui i malviventi hanno portato via il contenuto di alcune cassette di sicurezza scappando dalle fogne, i ladri sembrano aver preso di mira gli istituti di credito negli ultimi giorni. Dopo i colpi tentati nelle scorse ore a Pomigliano d'Arco e Frattamaggiore, nella notte appena trascorsa altri due episodi si sono verificati nella provincia di Napoli: altri due furti in banca sono stati tentati – e per fortuna non sono stati messi a segno – a Bacoli e Monte di Procida.

Intorno alle ore 4, alcuni sconosciuti, a bordo di un'automobile scura, hanno tentato di rubare lo sportello bancomat della filiale della Banca di Credito Popolare che sorge in via Miseno, a Bacoli. Il furto non è riuscito e i malviventi non sono riusciti a sottrarre nulla. Pochi minuti più tardi, un copione identico si è ripetuto alla filiale della Banca Monte dei Paschi di Siena in via Pedecone a Monte di Procida: ancora malviventi a bordo di un'auto scura che hanno tentato, senza riuscirci, di rubare denaro dallo sportello bancomat dell'istituto di credito.

Ad agire potrebbe essere stata la stessa banda, visto che le due banche distano soltanto 5 chilometri l'una dall'altra. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno eseguito i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dei tentativi di furto e per individuare i responsabili.