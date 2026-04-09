Moto investe bici sulla Circumvallazione esterna di Napoli: due feriti gravi a Melito

I conducenti della moto e della bici sono stati soccorsi e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti dei carabinieri.

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Grave incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 8 aprile, sulla Circumvallazione esterna di Napoli: per cause che sono ancora in corso di accertamento, una motocicletta, guidata da un uomo di 53 anni, ha investito una bicicletta, in sella alla quale si trovava un uomo di 45 anni originario del Pakistan.

L'incidente si è verificato nel territorio di Melito, in direzione Lago Patria: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso ai conducenti dei due mezzi a due ruote; i due uomini sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania in codice rosso e sono stati ricoverati in prognosi riservata, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Marano, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente – che attualmente risulta ancora poco chiara – e a individuare eventuali responsabilità.