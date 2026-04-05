Due bombe per far esplodere il bancomat, paura nella notte nel Salernitano

L’ingresso della banca sventrato a Polla (Salerno)

Due forti detonazioni hanno svegliato nel cuore della notte i residenti di Polla, centro da 5mila abitanti della provincia di Salerno: un assalto con esplosivo è stato messo a segno contro lo sportello bancario del gruppo Mediocredito Centrale lungo via Campo La Scala, la strada principale della cittadina. La filiale si trova al piano terra di un edificio residenziale, il boato è stato nettamente avvertito dai residenti degli appartamenti vicini e anche a parecchia distanza.

Sul posto, intorno alle 3 di oggi, domenica 5 aprile, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili; i danni sono ingenti: le deflagrazioni hanno praticamente sventrato l'ingresso della filiale bancaria, distruggendo struttura e vetri. L'obiettivo era l'atm. La tecnica usata dai ladri è quella della marmotta: una carica di esplosivo piazzata all'interno dello sportello bancomat per forzarlo; prima di scappare, i malviventi si sono appropriati della cassa interna del dispositivo e del denaro. Probabilmente sono scappati lungo via Campo La Scala, riuscendo così ad allontanarsi rapidamente dalla cittadina.

L'ingresso della banca è coperto dalla videosorveglianza e altri occhi elettronici sono installati nelle vicinanze; al vaglio la possibilità che le registrazioni delle telecamera possano fornire indicazioni utili per identificare i responsabili e per ricostruire la via di fuga. Sul posto, nella notte, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, per la messa in sicurezza della struttura e per i controlli sulla stabilità.