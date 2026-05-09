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Boscoreale, Fiat Panda contro un muro nella notte: morto Giuseppe Vangone, due giovani feriti

L’incidente nella notte a Boscoreale. Morto Giuseppe Vangone, due ragazzi di Torre Annunziata ricoverati in prognosi riservata.
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A cura di Redazione Napoli
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Un ragazzo di ventiquattro anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto a Boscoreale, nel Napoletano. Due giovani che erano con lui in auto sono rimasti gravemente feriti. L’incidente si è verificato poco prima delle quattro in via Settetermini. I carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti dopo la segnalazione di un’auto finita contro un muro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi violentemente.

La vittima è Giuseppe Vangone, ventiquattro anni, nato a Torre Annunziata. Il giovane è morto sul colpo a causa delle ferite riportate nell'impatto. Gli altri due occupanti dell’auto, di ventidue e venti anni, entrambi residenti a Torre Annunziata, sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale in prognosi riservata. Il ventiduenne è ricoverato all'Ospedale del Mare di Ponticelli, a est di Napoli, mentre il ventenne è stato trasportato nell'ospedale di Castellammare di Stabia. La salma del giovane è stata sequestrata e trasferita nell’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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