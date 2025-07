Rapina a un supermercato a Scampia, il titolare si aggrappa all’auto del malvivente e viene trascinato per metri

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri a Scampia, periferia Nord di Napoli, per la rapina impropria in un supermercato del quartiere.

Alle prime luci dell'alba di oggi, lunedì 14 luglio, i carabinieri della stazione di Scampia hanno arrestato un uomo di 45 anni – F.M. le sue iniziali – ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina impropria, commesso ai danni del titolare del supermercato Conad di via Roma verso Scampia, nell'omonimo quartiere alla periferia settentrionale di Napoli. Le indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Napoli, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 45enne che, nello scorso mese di aprile, si sarebbe introdotto furtivamente nel supermercato, rubando vari generi alimentari a dandosi alla fuga a bordo di un'auto, guidata da un complice, attualmente non ancora identificato.

Il titolare dell'esercizio commerciale, accortosi del furto, è uscito in strada e si è aggrappato alla vettura a bordo della quale si trovava il malvivente, venendo trascinato per alcuni metri prima di perdere la presa; per il titolare dell'esercizio commerciale, per fortuna, non ci sono state gravi conseguenze.

I carabinieri, grazie anche all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia di quelle dell'esercizio commerciale che di quelle pubbliche, sono riusciti a ricostruire la dinamica di quanto accaduto e soprattutto a identificare il rapinatore, che è stato raggiunto dai militari dell'Arma, arrestato e portato in carcere.