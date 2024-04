Ragazzi investiti e uccisi a Napoli: chiesti 12 anni di carcere per 34enne

video suggerito

Le due giovani vittime, Lucia Morra e Francesco Altamura

Dodici anni di reclusione: il massimo della pena prevista per reati del genere. È quanto ha chiesto la Procura di Napoli per il 34enne che, nello scorso settembre, ha travolto lo scooter su cui viaggiavano Francesco Altamura e Lucia Morra, rispettivamente 23 e 20 anni, uccidendo entrambi. L'uomo, che dopo l'impatto si era fermato per prestare i primi soccorsi, era stato sottoposto agli accertamenti di prassi ed era risultato positivo ad alcol e droga.

L'incidente risale alla notte tra il 29 e il 30 settembre 2023, è avvenuto in via Terracina, la strada che collega i quartieri napoletani di Fuorigrotta e Bagnoli. Il 34enne è imputato di duplice omicidio aggravato; il processo, con rito abbreviato, è in corso davanti al gup di Napoli Gabriella Logozzo. La discussione dell'avvocato della difesa è fissata per il prossimo 11 giugno, data in cui dovrebbe essere pronunciata anche la sentenza. Il legale del 34enne aveva chiesto il rito abbreviato; il 34enne aveva offerto 60mila euro alle famiglie delle vittime, da intendersi, aveva spiegato l'avvocato, non come risarcimento ma come "un parziale ristoro, una manifestazione nei confronti della famiglia delle persone offese"; l'offerta era stata rifiutata.

Nell'udienza di ieri l'avvocato Sergio Pisani, che assiste la famiglia di una delle due vittime, durante il suo intervento ha invocando una pena più pesante di quella formulata dal pm, conforme al reato di omicidio volontario; in aula il legale ha ricordato che "in presenza di un soggetto in grave alterazione psicofisica non è possibile sostenere la colpa cosciente, che ha come presupposto lo stato di lucidità" e che il 34enne "ha proceduto per un lungo tratto a folle velocità contromano, senza preoccuparsi di chi viaggiava correttamente in quella corsia di marcia".