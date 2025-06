Accoltellato alla schiena, grave un uomo di 34 anni a Napoli

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Un uomo di 34 anni è stato ferito nella tarda serata di ieri, venerdì 27 giugno, al Rione Don Guanella, periferia settentrionale di Napoli. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo sarebbe stato aggredito mentre si trovava per strada: il 34enne sarebbe stato avvicinato da un gruppo di sconosciuti, che lo avrebbero improvvisamente aggredito e poi colpito alla schiena con un'arma da taglio.

Il giovane è stato accompagnato al Pronto Soccorso dell'ospedale CTO, dove è stato ricoverato in codice rosso. Stando a quanto si apprende, il 34enne non sarebbe in pericolo di vita: la prognosi è di 20 giorni, ma resta ricoverato nel nosocomio dei Colli Aminei in osservazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, mentre le indagini per chiarire la dinamica dell'aggressione e la possibile matrice sono affidate ai militari dell'Arma della compagnia Vomero.