Pugnalato due volte allo stomaco da sconosciuto la notte di Pasquetta a Sant’Antimo, 43enne ricoverato

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Pugnalato due volte allo stomaco da sconosciuti la notte di Pasquetta. La vittima è un uomo di 43 anni, originario di Gricignano di Aversa, in provincia di Caserta, aggredito nella notte tra il 5 e il 6 aprile nella vicina Sant'Antimo, che invece si trova nella provincia di Napoli. L'uomo è stato raggiunto da due fendenti all'addome sferrati da ignoti che poi si sarebbero dileguati. Il ferito è stato poi trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aversa, dove è attualmente ricoverato.

Le indagini dei carabinieri sull'aggressione al 43enne

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania, i quali, questa mattina, attorno alle ore 8,00, si sono recati presso il nosocomio del Casertano per gli approfondimenti del caso. La segnalazione arrivata alla centrale operativa del 112 parlava di una persona ferita da arma da taglio all’addome. I militari dell'Arma hanno così eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze, mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che possano aver ripreso eventualmente l'aggressione o i responsabili mentre fuggivano.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, pare che il 43enne, che poi è stato appurato fosse già noto alle forze dell'ordine, mentre percorreva stanotte le strade di Sant’Antimo, sia stato coinvolto in una lite con uno sconosciuto. Quest’ultimo, ad un certo punto, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito due volte all’addome per poi fuggire. Il 43enne è rimasto ferito gravemente, ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno controllando la versione fornita per ricostruire l’intera vicenda e verificare la veridicità di quanto emerso finora.