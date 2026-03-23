Madre e figlio 13enne accoltellati dal vicino di casa a Torre Annunziata

Un 40enne ha accoltellato la vicina di casa 36enne e il figlio 13enne di lei durante una lite condominiale a Torre Annunziata (Napoli); le vittime non sono in pericolo di vita.

Una donna di 36 anni e il figlio di 13 sono stati ricoverati nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia per ferite da taglio: sono stati accoltellati da un vicino di casa, durante una lite condominiale. È accaduto a Torre Annunziata, in provincia di Napoli; i due non sarebbero in gravi condizioni. Il responsabile, 40 anni, è stato identificato dalla Polizia di Stato e la sua posizione è attualmente al vaglio.

Il ferimento è avvenuto nella mattinata di oggi, 23 marzo, in una palazzina di corso Vittorio Emanuele III. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti, il litigio sarebbe scoppiato per banali questioni di vicinato; l'uomo, che vive nello stesso stabile delle vittime, avrebbe afferrato il coltello dalla propria abitazione e si sarebbe avventato su madre e figlio al culmine di una discussione. La 36enne, raggiunta da diversi fendenti, è stata portata in ospedale in codice giallo; all'arrivo al Pronto Soccorso i medici hanno però escluso complicazioni di rilievo. Meno grave le condizioni del figlio 13enne, che avrebbe riportato soltanto ferite superficiali; anche lui è stato portato nell'ospedale stabiese per i controlli del caso.

Il 40enne, bloccato e identificato nei primi minuti dagli agenti, è stato invece portato al Pronto Soccorso dell'ospedale Maresca di Torre del Greco; la sua posizione è al vaglio e non si esclude che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento nei suoi confronti. L'uomo resta per il momento affidato ai sanitari, anche per una valutazione delle sue condizioni: dai primi accertamenti sarebbe emerso che si tratterebbe di una persona che soffre di problemi psichiatrici.