Sara Romano investita e uccisa a Bagnoli, la Municipalità: “Su quella strada avevamo chiesto i dossi” La ragazza è stata investita e uccisa da un Suv nella notte tra sabato e domenica in via Leonardi Cattolica. Oggi si riunirà la commissione viabilità della Municipalità: “Il Prefetto rafforzi la vigilanza notturna” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sara Romano è morta a 21 anni, investita e uccisa da un Suv, in via Leonardi Cattolica a Bagnoli. Chi l'ha travolta non si è fermato a soccorrerla, ma è fuggito via. Per la sua morte è stato fermato dalle forze dell'ordine un 29enne di Scampia. "È una terribile tragedia – racconta Edvige Mariani, consigliera dalla X Municipalità di Bagnoli-Fuorigrotta – Su quella strada avevamo chiesto l'installazione di dossi rialzati. La municipalità, già da tempo, ha chiesto un potenziamento della segnaletica e l'installazione di passaggi pedonali rialzati sulle strade di alta velocità. Il nostro auspicio è che si possano accelerare i lavori prima di avere altre disgrazie inaccettabili. Chiediamo al Prefetto di Napoli, nel frattempo, rafforzamenti delle forze dell'ordine per l'alcool test nei weekend".

Dopo gli incidenti, riunione di commissione in Municipalità

Oggi alla X Municipalità ci sarà una commissione sicurezza e viabilità, proprio per affrontare il tema delle morti bianche sulla strada e dei tanti incidenti stradali che avvengono a Bagnoli e Fuorigrotta. Solo due sono avvenuti ieri mattina, oltre a quello che ha portato alla tragica morte di Sara, anche un secondo incidente a Fuorigrotta, con una ragazza di 27 anni gravemente ferita che lotta per la vita.

Sara è stata investita in via Pasquale Leonardi Cattolica, una strada di Bagnoli che si trova poco distante dalle discoteche di via Coroglio, frequentatissime dai giovani della movida nel weekend. La giovane, originaria del quartiere Mercato, al centro storico di Napoli, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe trascorso la serata in discoteca assieme ad alcune amiche. Poi, sulla via del ritorno, avrebbe chiesto ad un'amica che era al volante dell'auto Fiat Panda, di poterla sostituire, perché si sentiva in migliori condizioni. Quando è scesa dall'auto, però, è stata travolta dal Suv che sopraggiungeva. L'impatto è stato molto violento e la ragazza è morta sul colpo. Il 29enne alla guida è poi fuggito senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto attorno alle ore 6,30 di ieri.

Le indagini della Polizia Locale

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Jocelito Orlando, e i carabinieri della compagnia di Bagnoli, che stanno conducendo le indagini. Sul 29enne che era alla guida del Suv, preso a noleggio, sono stati eseguiti i test per alcol e droga. L'uomo, residente al Lotto G di Scampia, non era in casa quando le forze dell'ordine hanno bussato alla porta dei suoi genitori. Si è costituito in caserma 7 ore dopo, affiancato dall'avvocato, ed è stato sottoposto a fermo.

In via Leonardi Cattolica, come raccontato da Fanpage.it, il Comune di Napoli ha disposto l'installazione delle strisce pedonali rialzate poco più di un mese fa, proprio per ridurre gli incidenti stradali. Al momento, però, i lavori di installazione non sono ancora partiti.